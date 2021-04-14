وفاة أب متأثرا بإصابته بحروق بعد إشعال ابنه النار فيه بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

لفظ فلاح داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بحروق أودت بحياته، بعد أن أشعل نجله النار فيه هو وأمه بالأمس قبل الإفطار، بعد حجزهما بالعناية المركزة بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول "إسماعيل ع ع م" 59 سنة، من قرية درين التابعة لمركز نبروه بالدقهلية، والمحول من مستشفى نبروه، بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى أجزاء متفرقة من الجسم، ادعاء اعتداء من آخرين، ودخل غرفة العناية هو وزوجته "صباح ع ع" مصابة بحروق فى الوجه والذراعين والساقين حروق سطحية.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤالهما اتهما ابنهما بسكب مادة بترولية عليهما وإشعال النيران فيهما، بسبب خلافات عائلية بينهم قبل الإفطار فى أول أيام رمضان.

وعلى الفور تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.