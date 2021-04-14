وضوء بالمنزل وسجادة خاصة.. الصحة العالمية تكشف روشتة مواجهة كورونا فى رمضان

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتورة داليا سمهورى، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بـ منظمة الصحة العالمية ، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية طوال شهر رمضان خاصة مع صلاة التراويح.



وقالت الدكتورة داليا سمهوري، أنه بجب ارتداء الكمامة والبعد عن الزحام والحرص علي التباعد البدنى مع التطهير المستمر للأسطح والنظافة الشخصية والامتناع عن إقامة موائد الرحمن والاكتفاء بتوزيع الوجبات.



وأضافت: يجب الوضوء فى المنازل والحرص على وجود سجادة صلاة خاصة بكل شخص.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة حول إرشادات المنظمة الجديدة فى رمضان للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى تطورات كوفيد-19، ووصول اللقاح وتوزيعه.



وكانت منظمة الصحة العالمية قالت: "هذا العام سيستقبل حوالي مليار ونصف المليار مسلم في جميع أنحاء العالم قريبًا بداية شهر رمضان المبارك، ولسوء الحظ ، يستمر الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19 في التدهور، مع استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عنه في العديد من البلدان.



وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

