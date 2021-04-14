اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى من مقر الناتو: حان وقت سحب قواتنا من أفغانستان

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:53 ص
وزير الخارجية الأمريكى من مقر الناتو: حان وقت سحب قواتنا من أفغانستان جانب من المؤتمر
كتب سمير حسنى

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كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفى بمقر الناتو، عن أن الرئيس جو بايدن سيتحدث اليوم عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل على خروج كامل بالتنسيق مع الناتو.

وقال بلينكن خلال المؤتمر الصحفى، حققنا أهدافنا من التدخل في أفغانستان وحان وقت سحب القوات.، مؤكدا أن الولايات المتحدة والنيتو سينسحبان معا من أفغانستان.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه من الحشد الروسي على حدودها أوكرانيا، كاشفا عن أن اجتماع الناتو اليوم سيناقش الوضع في أوكرانيا، معلقا:" على روسيا وقف استفزازاتها والحشود العسكرية وخفض التوتر على الحدود مع أوكرانيا".


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الانسحاب من افغانستان

انسحاب امركيا من افغانستان

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