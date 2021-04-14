وزير الخارجية الأمريكى من مقر الناتو: حان وقت سحب قواتنا من أفغانستان

كتب سمير حسنى

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفى بمقر الناتو، عن أن الرئيس جو بايدن سيتحدث اليوم عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل على خروج كامل بالتنسيق مع الناتو.

وقال بلينكن خلال المؤتمر الصحفى، حققنا أهدافنا من التدخل في أفغانستان وحان وقت سحب القوات.، مؤكدا أن الولايات المتحدة والنيتو سينسحبان معا من أفغانستان.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه من الحشد الروسي على حدودها أوكرانيا، كاشفا عن أن اجتماع الناتو اليوم سيناقش الوضع في أوكرانيا، معلقا:" على روسيا وقف استفزازاتها والحشود العسكرية وخفض التوتر على الحدود مع أوكرانيا".