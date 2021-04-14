اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أبريل 2021 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواعيد حضور الطلاب فى رمضان بالمدارس.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 14 أبريل 2021 09:00 ص
مواعيد حضور الطلاب فى رمضان بالمدارس.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة في الحضور بالمدارس بداية من غدا الثلاثاء مع انطلاق أول أيام شهر رمضان المبارك، حرصا على سلامة الطلاب، موضحة أن الحضور اختياري في جميع أنواع المدارس ولكن على ولي الأمر موافاة المدرسة بتلك الرغبة.

وأوضحت الوزارة أن أيام حضور الطلاب لن تزيد عن ثلاثة أيام أسبوعياً لكل صف دراسى على أن يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدارس، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية منها القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية، مشددة على أن المقررات الخاصة بشهرى أبريل ومايو متوفرة على المنصات وأى طالب يستطيع أن يستفيد منها.

وأوضحت الوزارة، أن الطالب الذى يرغب في استكمال المنهج أولاين يبلغ المدرسة برغبة أبنه في الغياب، موضحة أنه لا إجبار على الحضور لأى طالب فى أي صف دراسى سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة مع ضرورة التزام المدارس الخاصة بتفعيل خدمة الزوم للطلاب للاستفادة من شرح المعلمين.


التربية والتعليم

الحضور فى رمضان

المدارس

تقييم الطلاب فى الترم الثانى

جداول الحضور فى المدارس

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة