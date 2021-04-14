مواعيد حضور الطلاب فى رمضان بالمدارس.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة في الحضور بالمدارس بداية من غدا الثلاثاء مع انطلاق أول أيام شهر رمضان المبارك، حرصا على سلامة الطلاب، موضحة أن الحضور اختياري في جميع أنواع المدارس ولكن على ولي الأمر موافاة المدرسة بتلك الرغبة.



وأوضحت الوزارة أن أيام حضور الطلاب لن تزيد عن ثلاثة أيام أسبوعياً لكل صف دراسى على أن يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدارس، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية منها القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية، مشددة على أن المقررات الخاصة بشهرى أبريل ومايو متوفرة على المنصات وأى طالب يستطيع أن يستفيد منها.



وأوضحت الوزارة، أن الطالب الذى يرغب في استكمال المنهج أولاين يبلغ المدرسة برغبة أبنه في الغياب، موضحة أنه لا إجبار على الحضور لأى طالب فى أي صف دراسى سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة مع ضرورة التزام المدارس الخاصة بتفعيل خدمة الزوم للطلاب للاستفادة من شرح المعلمين.