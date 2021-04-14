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مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزورون منشأة نطنز اليوم فى إيران

الأربعاء، 14 أبريل 2021 04:14 م
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزورون منشأة نطنز اليوم فى إيران مفاعل نطنز
كتب أحمد عرفة

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مفتشى الوكالة الدولية زاروا منشأة نطنز اليوم الأربعاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيرانى من مغبة استهداف منشأة نطنز النووية، وتأثيرها على مسار المفاوضات النووية فى فيينا مع القوى العالمية، وقال محمد جواد ظريف إن "واشنطن يجب أن تدرك أن العمل التخريبي في نطنز سيصعب المفاوضات في فيينا".

 

وأضاف ظريف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، فى طهران "على الأمريكيين أن يدركوا أن العقوبات وأعمال التخريب لن تمنحهم أدوات إضافية على طاولة المفاوضات، وأن العقوبات ليست أداة لكسب امتيازات من إيران".


نطنز

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