مغارة على بابا.. مستريح الشرقية استولى من محمد على شقى عمره وشرد أطفاله

كتب أحمد حسنى

مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لوجود حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة الثانية"

وفى الحلقة الثانية من برنامج " مغارة على بابا"، يقول محمد أحمد ثروت، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه كان خارج البلاد من أجل العمل وعاد لبلده الشرقية منذ شهور قليلة، وبحوزته قيراط أرض، موضحاً أن المستريح دخل على ضحاياه من باب الدين وأنه يتعامل بما يرضى الله، مستطرداً:" بعت القيراط اللى حيلتى، وأديت فلوسه 250 ألف جنيه للمستريح، وكان متفق معايا إنه يدينى 33% فوائد".

وأضاف ضحية المستريح: "الفلوس اللى ضاعت منى أثرت على كل حياتى، ولادى قعدتهم من المدرسة، وقاعد في بيت بالإيجار عندى 4 أطفال مش عارف أصرف عليهم، حالتى المادية صفر، معنديش مهنة ولا تعليم، مش عايز بس غير فلوسى عشان أعرف أعيش".