معلمة إيطالية تطلب من طالبة بتغطية عينيها خلال الامتحان لمنعها من الغش.. اعرف القصة

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "ويرد" الإيطالية إن طالبة فى مدينة البندقية الإيطالية أُجبرت على تغطية عينيها خلال اداء الامتحان حتى لا تقرأ الإجابات وذلك فى امتحان عبر الإنترنت، مما أثار غضب فى الأوساط التعليمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطالبة التى تبلغ 15 عاما أجبرت على ربط عينيها برباط أسود أمام شاشة الكمبيوتر بعد أن حققت نتائج جيدة مما اثار شكوك معلمتها التى جعلتها تربط عينيها.

وأضافت الصحيفة أن الطالبة الإيطالية شعرت بالذل أمام أصدقائها الذين أعربوا عن اعتراضهم عبر الشبكات الاجتماعية والاحتكام للسلطات فى القضية، وبالفعل فتحت إدارة الشئون بالمدرسة تحقيقا فى الأمر.

من جهتها، علقت نائبة وزير التربية باربارا فلوريديا قائلة، إن "ثقافة الشك لا تدخل في أهداف المدرسة.. الخطوة التي قامت بها المدرسة تبدو لي مفرطة وغير ملائمة.. أعرب عن تضامني مع التلميذة".

والتلامذة الإيطاليون هم من بين الأكثر تضررا بين أقرانهم في المدارس الأوروبية بسبب إغلاق المدارس منذ بدء الجائحة، إذ أغلقت المدارس في البلاد جزئيا أو كليا لمدة 30 أسبوعا خلال عام.