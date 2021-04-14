مصرع عامل أثناء "درس قش الأرز" فى إحدى قرى المنصورة بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

لقى عامل مصرعه بعد أن تطاريت قطعة حديدية من ماكينة لـ"درس قش الأرز" أثناء العمل عليها بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة فى المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بوفاة شخص حال عمله على ماكينة دراس قش الأرز بقطعة أرض زراعية كائنة فى قرية طناح دائر المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة "أحمد .م.م" 37 سنه عامل، ومقيم قرية طناح دائره المركز، وذلك حال عمله على ماكينة دراسة قش الأرز بقطعة أرض زراعية ملك زوج شقيقته "ال ا م"، ونتيجه انفصال قطعه حديديه من الماكينه أثناء تشغيلها، واصطدامها بجسده بمنطقه البطن، أحدثت إصابته التى أودت بحياته.

وبسؤال شقيقه "أشرف" 42 سنه نجار، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة شقيقته، وبمناظرة الجثه تبين وجود تهتك بالبطن والساعد الأيمن.

وبمعاينة ماكينة درس القش، تبين وجود كسر بقطعة التدوير الحديدية الخاصة بها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3905 لسنة 2021 إدارى مركز المنصورة، وتم إخطار النيابة العامة.