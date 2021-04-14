اليوم السابع
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مسئول روسى: الدول الغربية تدفع أوكرانيا باتجاه القيام بأعمال استفزازية

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:00 م
مسئول روسى: الدول الغربية تدفع أوكرانيا باتجاه القيام بأعمال استفزازية نيكولاى باتروشيف أمين مجلس الأمن فى روسيا
موسكو أ ش أ

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قال أمين مجلس الأمن فى روسيا، نيكولاى باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تعلن عدم اهتمامها بالتحريض على الصراع فى شبه جزيرة القرم، إلا أنهم فى الواقع يدفعون أوكرانيا نحو القيام بأعمال استفزازية إلى جانب تعزيز الجيش الأوكراني.

 

وأوضح باتروشيف، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الغرب يعلن شفهيًا عن عدم اهتمامه بالتحريض على الصراع ولكنه يخصص أموال لتسليح الجيش الأوكرانى وتعزيز تواجد السفن فى البحر الأسود وإرسال أسلحة فتاكة، كما يتم التخطيط لمجموعة من التدريبات العسكرية المشتركة، فضلًا عن تكثيف النشاط الاستطلاعى فى شبه جزيرة القرم باستخدام طائرات ووسائل الكترونية.

 

ولفت باتروشيف إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، وصلت خمس طائرات نقل عسكرية إلى أوكرانيا قادمة من قواعد جوية أمريكية.

 

 


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