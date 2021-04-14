مسئول إيرانى: نتوقع كارثة إنسانية إن لم يصلنا لقاح كورونا المحلى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حذر على بيرجندى نجاد رئيس منظمة النظام الطبي في مدينة مشهد الإيرانية، من وقوع كارثة انسانية فى البلاد، ما لم يصل لقاح كورونا المحلى ويتم تلقيح الشعب الإيرانى.

ووفقا لوكالة ايسنا أشار المسئول الإيرانى لارتفاع نسبة الوفيات، قائلا "لن يغتفر التأخير فى التطعيم العمومى حتى وليوماً واحداً". وأضاف "البعض يتحدث بسهولة عن عدد وفيات يصل لـ 1000 و1500 شخص يوميا.

وتابع المسئول الإيرانى "ليس لدينا خيار سوى إغلاق المدن والتطعيم ضد هذه الكارثة البشرية التي تحدث".وقال "اللقاح ضروري اليوم إذا لم يصل اللقاح المحلي إلى الناس اليوم، فلا يجب أن ننتظر الغد".

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 25 ألفا و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري -في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليونين و143 ألفا و794 إصابة مؤكدة، من بينها 4 آلاف و539 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضافت أنه تم تسجيل 304 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 65 ألفا و359 حالة وفاة.

وأشارت لاري إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونا و739 ألفا واثنين من المتعافين حتى الآن، مضيفة أن 14 مليون اختبار تم إجراؤهم للکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.