اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة موسكو تلزم "يوتيوب" بإلغاء حجب حساب قناة روسية وتعويضها مالياً

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:01 ص
محكمة موسكو تلزم "يوتيوب" بإلغاء حجب حساب قناة روسية وتعويضها مالياً يوتيوب - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزمت محكمة موسكو شركة "يوتيوب" الأمريكية بإلغاء الحجب على حساب قناة "تسارغراد تي في" الروسية.
 
وقال المتحدث باسم القناة فاليري روكوبراتسكي في تصريحات نقلتها قناة روسيا اليوم اليوم الأربعاء، إن المحكمة ألزمت "يوتيوب" بتعويض خسائر مالية تكبدتها القناة نتيجة حجب حسابها بعد فرض العقوبات على روسيا.
 
وأضاف أن الحكم يعد سابقة بالنسبة إلى روسيا والعالم أجمع، إذ إن قرار المحكمة الروسية يطال شركة أجنبية حجبت قناة تابعة لشركة أخرى تماشيا مع فرض عقوبات ضد بلادها.
 
يذكر أن قناة "تسارغراد تي في" رفعت نهاية أغسطس الماضي دعوى ضد شركة "يوتيوب" طالبت فيها بإلغاء حجب القناة وتعويض الخسائر المالية.

موسكو

روسيا

يوتيوب

محكمة موسكو

قناة روسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة