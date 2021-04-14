محافظة القاهرة ترفع إشغالات الدائرى المتعارضة مع توسعة الطريق

كتب سيد الخلفاوى

قاد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لإزالة الإشغالات على الطريق الدائرى بالسلام بالتنسيق مع شرطة المرافق والأمن لإزالة الإشغالات التى تعترض توسعة الدائرى والتى تقوم بها وزارة النقل، بحضور رئيس حي السلام أول.



وتزيل محافظة القاهرة 390 عقار لتوسعة الطريق الدائرى بالبساتين جنوب القاهرة، بعد قيام الأجهزة التنفيذية بالقاهرة الكبرى حصر العقارات والمنشأت الواقعة يمين ويسار الطريق الدائرى، تمهيدا لإزالتها وتعويض السكان ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى.



وتم تعويض 1380 أسرة بنطاق حى البساتين، أما المحلات التى تم حصرها بنطاق حى البساتين بلغت 296 محل والورش 136 ورشة، ويتم تعويضهم بالتنسيق مع وزارة النقل.



كانت محافظة القاهرة بدأت في اخطار السكان بمحيط الطريق الدائرى بالمناطق التي تشهد أعمال توسعة، والتي تستلزم إزالة، تمهيدا لتعويض أصحابها، بعد نزع ملكيتها، لصالح مشروع توسعة الدائرى حيث بلغت قيمة التعويضات للسكنى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه".



كما يتم تعويض المحال التجارى بالمتر، حيث بلغت التعويضات للتجارى والتي تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، ويتم فتح حساب بنكي لتحويل قيمة التعويضات عليه.