متحدث صندوق تطوير العشوائيات: طورنا 357 منطقة بتكلفة 40 مليار جنيه

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور إيهاب حنفى، المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات، تحديد عدد المناطق التى سيتم تطويرها، وتشمل 357 منطقة تتضمن 240 ألف وحدة سكنية تصل تكلفتهم الإجمالية 40 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تطوير 312 منطقة حتى الآن بإجمالى 190 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أنه تم رصد 1100 سوق عشوائى وغير مخطط.

وأضاف المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه يتم العمل الآن على تطوير 35 منطقة، وسيتم الانتهاء منها خلال عام 2021، بجانب تطوير المناطق غير الآمنة، بالإضافة إلى تطوير 152 ألف فدان من المناطق غير المخططة.

كما أكد المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائى، أنه تم تحديد خريطة تتضمن كافة المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الصندوق أنفق منذ 2014 وحتى الآن على تطوير المناطق العشوائية 28 مليار جنيه، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام بإنجاز ملف تطوير العشوائيات.