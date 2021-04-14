كنت ضابطا.. قصة "الخاتمة السيئة" للص الشقق الفارهة بمصر الجديدة

إعداد بهجت أبو ضيف

في ثان الحلقات الخاصة ببرنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع، خلال شهر رمضان، يروى اللواء خالد يحي، مدير أمن الشرقية السابق، تفاصيل جريمة وقعت بمنطقة مصر الجديدة، عندما كان ضابطا، بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، حيث تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بالشارع، وتم العثور بحوزته على مصوغات ذهبية، بالإضافة إلى مفتاح سيارة، دون أي إثبات شخصية يكشف هويته.

وذكر اللواء خالد يحي أنه تمكن من الوصول للسيارة الخاصة بالمتوفي، بواسطة تشغيل المفتاح، وعثر بها على بطاقته الشخصية، وتم التوصل إلى أن الشخص المعثور على جثته، متخصص في سرقة المساكن الفارهة، وأنه تمكن من سرقة المصوغات الذهبية المعثور عليها بحوزته من شقة سكنية، وخلال هروبه فارق الحياة.

أضاف أنه تم التوصل لمالك الشقة المسروقة، وكانت تلك الحادثة تعد من أغرب الجرائم التي دارت أحداثها خلال عمله بمديرية أمن القاهرة.