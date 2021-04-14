فريق من النيابة العامة يعاين جثامين ضحايا حادث الأتوبيس المتفحم بأسيوط

أسيوط فريق المحافظات

انتقل فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار مؤمن رضوان المحامى العام الأول لنيابات شمال أسيوط الكلية، إلى المستشفيات التى توجد بها جثامين ضحايا حادث طريق "أسيوط -البحر الأحمر" المتفحم والذى راح ضحيته 20 شخصا نتيجه تصادم أتوبيس لنقل الركاب مع سيارة نقل عند الكيلو 103 على طريق أسيوط البحر الأحمر، حيث قامت النيابة العامة بمعاينة الجثامين ومناظرة الإصابات الموجودة وقررت انتداب الطب الشرعى لكتابة التقرير اللازم وتوقيع الكشف الطبى على الضحايا وبيان أنواع الإصابات وأسباب حدوثها وبيان ما إن كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بطريق أسيوط البحر الأحمر باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.

وعلى الفور توجه المحافظ لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث والاستعانة بعدد 25 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى ونقل الجثث للمستشفيات، وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعا للتزاحم وجارى رفع السيارة والاتوبيس وانقاذ باقى الركاب.

كما تابع المحافظ من موقع الحادث جهود إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات وتقديم اوجه الرعاية الصحية لهم موجهاً بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

رافق المحافظ فى موقع الحادث اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والمهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعميد ايهاب ثروت مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد إيهاب ألفى مدير ادارة المرور.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية والإسعاف لاستجابتهم السريعة وجهودهم فى السيطرة على الحادث ونقل المصابين باستغلال كافة الامكانات المتاحة.

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