عبير موسى: حركة النهضة الإخوانية تبيع تونس وتقودها إلى الإفلاس والهاوية

كتب : أحمد جمعة

قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسى، اليوم الأربعاء، إن حركة النهضة الإخوانية تبيع تونس وتقودها إلى الهاوية والإفلاس.

وأوضحت عبير في تصريحات صحفية "تعيين شخص محسوب على حركة النهضة مديرًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يكشف عن إرادة للهيمنة على الإعلام وتكميم المعارضة"، مضيفة "تونس على حافة الإفلاس نتيجة الخيارات الاقتصادية الكارثية للإخوان منذ توليهم السلطة".

وأضافت "حركة الإخوان تقود تونس إلى الهاوية وتبيع البلاد وتضر بسيادتها".

وتابعت عبير موسى: "يجب على جميع القوى السياسية التونسية مقاطعة حركة الإخوان والتركيز على تكوين أغلبية برلمانية وحكومة متحررتين من هيمنتها"، مضيفة "رئيس الحكومة هشام المشيشي رهينة لدى حركة الإخوان وينفذ توجيهاتها بحذافيرها".

ويرفض صحفيو وكالة الأنباء التونسية تعيين كمال بن يونس، مديرا عاما للمؤسسة، مرجعين ذلك إلى أن الأخير محسوب على حركة النهضة الإخوانية.