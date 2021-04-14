طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية ومائل للحرارة بالكويت والإمارات

تتباين درجات الحرارة فى منطقة الخليج اليوم حيث سيكون الطقس فى الإمارات طقسا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجز، ومائل للحرارة نهارا وفى الكويت سيكون الطقس نهارًا مائل للحرارة و غائم جزئيا.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون غير مستقرا وغالبا غائم مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً قد تكون رعدية .



الرياح شمالية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة وتزداد سرعتها لتصل من 22 الى 27 عقدة خلال المساء مع هبات قد تصل الى 35 عقدة احيانا.



وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة وأمطار رعدية مع هبات شديدة السرعة.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في البحر ويصل الى 8 اقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 20%.



شروق الشمس في تمام الساعة 5:14 صباحاً والغروب عند الساعة 6:01 مساءً.