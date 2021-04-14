ضبط صاحبة مخبز بسوهاج استولت على 58 ألف جنيه من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (1288) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2٫3 طن " أسماك – جمبرى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنى المرافقة للمأمورية)، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم أسماك بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (10 طن " ملح سياحيات" مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى مستلزمات إنتاج – 680 كيلو جرام" جبن رومى – بروتين" منتج نهائى معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الجبن الرومى بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2 طن "مكرونة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط (2 طن "سكر حر – ثمار فاكهة مانجو وفراولة"مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر – 570 عبوة "عصائر" أحجام مختلفة منتج نهائى بدون بيانات وبشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة العصائر بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القليوبية)، بحوزته (1٫7 طن "سكر تموينى" – 360 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 20570 جنيهاً).

وتمكنت الجهود من ضبط (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج)،لإستيلائها على مبلغ (58٫479 ألف جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار طبقاً لتقرير الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية)، لتستيلائها على مبلغ (213٫091 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ونجحت الجهود في ضبط (طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة غير صالحة للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مدشة لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.