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أعلنت شركة موديرنا الأمريكية لتصنيع الأدوية في بيان لها أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا لا يزال فعالاً بنسبة تزيد عن 90٪ لمدة ستة أشهر على الأقل.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن شركة موديرنا أعلنت النتائج الأولية لتجربتها في المرحلة الثالثة، مشيرة إلى أنها أظهرت فعالية اللقاح بأكثر من 90 ٪ ضد جميع حالات الفيروس وأكثر من 95 ٪ فعالية ضد الأمراض الشديدة.

يذكرأن ، توصلت دراسة صادرة عن جامعة إيمورى الامريكية إلى أن فاعلية لقاح موديرنا، الذى يحفز الاستجابة المناعية ضد فيروس كورونا، قد تستمر لمدة ستة أشهر على الأقل من تناول جرعات اللقاح، بعد أن ثبتت فاعليته بنسبة وصلت إلى 94%، طبقا لما ورد فى موقع ميديكال اكسبريس.

وقالت الدراسة إن اللقاح المكون من جرعتين الذى صنعته شركة موديرنا فى كامبريدج، نجح فى تكوين الأجسام المضادة خلال مرحلة مبكرة من الاختبار، حيث تبين أن المشاركين ما زالوا يحملون أجسامًا مضادة لفيروس كورونا بعد ستة أشهر من تلقى جرعتهم الثانية من اللقاح.

واعتمدت الدراسة على فحص نسخة معدلة من SARS-CoV-2 فى المختبر، لتحديد إذا كانت الأجسام المضادة التى يستخرجها اللقاح تستمر لأكثر من ستة أشهر، خاصة بعد أن توصل العلماء إلى أن أحد أنواع الفيروس التاجى التى تم تحديدها فى أنجولا تحمل طفرات أكثر من أى سلالة تم تحديدها مسبقًا.