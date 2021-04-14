وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن شركة موديرنا أعلنت النتائج الأولية لتجربتها في المرحلة الثالثة، مشيرة إلى أنها أظهرت فعالية اللقاح بأكثر من 90 ٪ ضد جميع حالات الفيروس وأكثر من 95 ٪ فعالية ضد الأمراض الشديدة.