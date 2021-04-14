اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:35 م
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شخص يقتل زوجة شقيقه فى المنوفية بسبب خلافات عائلية

الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:17 م
شخص يقتل زوجة شقيقه فى المنوفية بسبب خلافات عائلية إسعاف -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قتلت سيدة بقرية صراروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على يد شقيق زوجها، وذلك نتيجة خلافات عائلية بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام سيدة 25 عاما ومقيمة بقرية صراوة، مصابة بطعنات نافذة وتوفيت عقب وصولها.

 

وبالفحص تبين أن القاتل شقيق زوج المجنى عليها "م . ا" وذلك نتيجة خلافات عائلية بينهم، على الفور تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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