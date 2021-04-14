سيدة تقتل جدتها بالسويس لسرقتها بمساعدة زوجها العرفى ومسجل خطر

السويس - سيد نون

كشفت التحقيقات فى واقعة مقتل سيدة بالعقد السابع من العمر داخل منزلها فى محافظة السويس، أن وراء قتلها حفيدتها واثنين من المسجلين خطر، ارتكبوا الجريمة بغرض سرقة أموال ومصوغات السيدة.

كانت النيابة العامة بالسويس، قررت تشريح جثة الضحية لمعرفة سبب الوفاة، وذلك بعد معاينة النيابة لمكان الحادث، عقب ورود بلاغ بمقتل السيدة.

وأكدت التحقيقات، أن الجناة هم "ش . ح" حفيدة المجنى عليها، واستعانت بكل من "وائل . أ" وصديقه "غ . م"، وتبين أن المتهمة الأولى متزوجة عرفيا من المتهم الثانى "و . أ"، وأنه والمتهم الثالث مسجلين سرقة ومخدرات، كما تبين أن المتهمة دخلت على دولاب الضحية بمسكنها بالطابق الثانى لتسرق الذهب ومبلغ مالى، فيما تركت المتهمين الآخرين يعتديان على الجدة والجد الذى يعانى من ضعف البصر.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا بوقوع جريمة قتل بهدف السرقة لسيدة 79 عاما بمنطقة حى مكة فى حى فيصل بالمحافظة، ونجح ضباط المباحث فى كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وكشفت اعترافات المتهمين، أن المتهمة الأولى بالقضية قامت بالاتفاق مع المتهم الثانى زوجها عرفيا، على القيام بسرقة جدة المتهمة التى تقيم مع زوجها 87 عاما داخل منطقة حى مكة السكنية، وأن المتهمة الأولى كانت تعلم وجود أموال ومصوغات داخل منزل جدتها.

واستعان المتهم الثانى بصديق له مسجل خطر، ودخلوا إلى المنزل وقاموا بقتل السيدة وسرقة مبالغ مالية ومصوغات من داخل منزلها.

كما اعترف المتهم الثانى بالقضية، أن حفيدة الضحية تعرف عليها منذ فترة وتزوجها عرفيا ، وهى من أكدت له وجود أموال ومصوغات لدى جدتها، وأنها اتفقت معه على السرقة بالاستعانة بصديقة المتهم الثالث بالقضية.