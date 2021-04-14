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سماع دوى انفجارات فى أربيل العراقية

الأربعاء، 14 أبريل 2021 09:01 م
سماع دوى انفجارات فى أربيل العراقية انفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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ذكرت وسائل إعلام عراقية اليوم أنه تم سماع دوى انفجارات فى أربيل العراقية.

يذكرأن، سماع دوي 3 انفجارات في محيط مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان شمالي العراق، فبراير الماضى، وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، عن سقوط جرحى جراء إطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.

وذكرت الوزارة في بيان إنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، وسقطت الصواريخ على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عددا من الجرحى، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت، أن الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل.

 


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العراق

أخبار العراق

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