سقوط عاطلين بحوزتهما 60 طربة حشيش فى الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالدقهلية من ضبط عاطل من محافظة الشرقية وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش أثناء توقفه أمام إحدى القرى التابعة لمركز السنبلاوين.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود محضر إلى مركز شرطة السنبلاوين من إدارة مكافحة المخدرات، بضبط عاطل 21 سنة مقيم بقرية أبو كبير بمحافظة الشرقية، وعاطل 31 سنة، مقيم قرية القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما 60 طربة من مخدر الحشيش، واثنين هاتف محمول، وذلك أثناء وقوفهما أمام مدخل قرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

عثر مع الأول على مبلغ 335 جنيه، وتم تحرير المحضر رقم 7714 جنح السنيلاوين لسنة 2021، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.