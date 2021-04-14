سائق مصرى ساعد فى القبض على قاتل بأمريكا: "لا نعرف الخوف"

ماجد تمراز - إبراهيم سعيد





وأضاف، في مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يعرف الخوف، ولولا ما فعله، لما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن، وكان زمان المصريين يعيشون في الخيام ويسيطر عليها الإرهاب"، متابعا: "بالنسبة للحادث، فإن الأمر كان عاديا، تحركت من السيارة والكل كان يستغرب من الثبات الانفعالي الذي تحليت به أثناء الواقعة، وطالما اتخذت القرار السليم لن يردني عنه أحد". قال أحمد شعبان السائق المصري الذى تسبب بشجاعته فى القبض على مجرم فى الولايات المتحدة الأمريكية، إنه تابع تعليقات الناس عبر منصات التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه اكتسب الشجاعة من أبطال مصر الذى أظهروا شجاعتهم في حربهم على الإرهاب، مؤكدا أنه لا يعرف معنى الخوف.وأضاف، في مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يعرف الخوف، ولولا ما فعله، لما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن، وكان زمان المصريين يعيشون في الخيام ويسيطر عليها الإرهاب"، متابعا: "بالنسبة للحادث، فإن الأمر كان عاديا، تحركت من السيارة والكل كان يستغرب من الثبات الانفعالي الذي تحليت به أثناء الواقعة، وطالما اتخذت القرار السليم لن يردني عنه أحد".

وخلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" مع الإعلامية آية عبد الرحمن، المذاع على فضائية إكستر نيوز، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إننا تواصلت مع الشاب المصري أحمد شعبان الذي أدى عملا بطوليا بولاية كاليفورنيا بإلقاء القبض على المجرمين ورفع اسم مصر، وتحدثه عن الجيش المصري، مضيفة أنه كان يتمنى دخول أولاته الجيش المصري، إلا إن أطفاله يحملون الجنسية الروسية.



وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الشاب المصري قال لها خلال الاتصال الهاتفي، إنه سيزور مصر خلال الأيام المقبلة، وبصحبته أولاته وزوجته لتعريفهم بالأماكن الجميلة فى مصر وبشعبها.



وأضافت أنه قال: "أنا رافع رأسى فى أمريكا بعد أن تولى الرئيس السيسى قيادة بلدى، ولازم كلنا نساعده علشان مصر تبقى أحلى"، متابعا: "دول تانية عندها معدات إنما إحنا عندنا رجالة "خير أجناد الأرض".



وكان قام أحمد شعبان السائق المصرى، الذى يعمل بالولايات المتحدة الأمريكية، ببطولة استثنائية، حيث تمكن من مساعدة الشرطة فى وضع نهاية لمطاردة بشوارع كاليفورنيا تضمنت 40 ضابط شرطة وهيلوكوبتر لإيقاف هارب مطلوب بتهمة القتل.

