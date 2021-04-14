زوج فى دعوى نشوز: "حماتى حرضت زوجتى على هجرى وحرمانى من أطفالى"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعي فيها خروج زوجته عن طاعته، وملاحقتها له بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشوب خلافات زوجية حادة بينهم بسبب تدخل حماته، وتحرضيها لها على ترك المنزل منذ عام ونصف، وحرمانه من أطفاله، بسبب رفضها التكفل بنفقاتها واستضافتها بمنزل الزوجية.

وأكد فى دعواه: "رغم تسلط زوجتى وحماتى صبرت حتى أحافظ على استقرار زواجي وتوفير الأمان لأولادي، لتدفعها والداتها لتدمير زواجنا والخطبة برجل آخر رغم أنها ما زالت على ذمتي، وتتقاضي نفقاتها الشهرية لها والأطفال مبلغ يتجاوز 7 آلاف جنيه".

وتابع الزوج: "8 سنوات زواج كانت عبارة عن جحيم، دمرت والدة زوجتي قصة الحب التى جمعتنى وزوجتي، بسبب طمعها وتدخلها فى كل كبيرة وصغيرة فى حياتنا الزوجية، وتركها منزلها والعيش برفقة أبنتها، وجعلى أشعر وكأنى ضيف بمنزلى وعبئ عليهم، حتي أهلى حرموا من زيارتي آخر عام من زواجنا".

وأضاف: "أقامت زوجتي 13 دعوي قضائية ضدي، من نفقة وتبديد، وحبس فى قضايا مصروفات أجر مسكن رغم أنها تقيم بمنزل الزوجية، بعد أن استولت على كل ممتلكاتي نتيجة لاعتراضي على تصرفات والداتها".

وأشار الزوج إلى أنه حاول إقناع زوجته بحل الخلافات بصورة ودية، ولكنها رفضت، وخطبت لشخص آخر رغم أنها مازالت على ذمته، ليكتشف بعد عدة شهور أنها تقدمت بدعوى الطلاق والتبديد وأعلنته على عنوان خاطئ حتى تعطل اتخاذه أي إجراءات قانونية ضد عنفها تجاه.

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.