روسيا تحذر واشنطن بـ"الرد الحاسم" حال فرض عقوبات جديدة

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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية، جون سوليفان إلى مكتب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

وقال مصدر بوزارة الخارجية، وفقا لقناة " روسيا اليوم" الإخبارية، إن السفير الأمريكي أُبلغ إذا اعتمدت الولايات المتحدة- بعد كلمات جو بايدن حول نيتها تحسين العلاقات مع روسيا- عقوبات جديدة، فإن موسكو سترد بأكثر الطرق حسما.