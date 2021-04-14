روسيا تحذر واشنطن بـ"الرد الحاسم" حال فرض عقوبات جديدة

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية، جون سوليفان إلى مكتب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
وقال مصدر بوزارة الخارجية، وفقا لقناة " روسيا اليوم" الإخبارية، إن السفير الأمريكي أُبلغ إذا اعتمدت الولايات المتحدة- بعد كلمات جو بايدن حول نيتها تحسين العلاقات مع روسيا- عقوبات جديدة، فإن موسكو سترد بأكثر الطرق حسما.
روسيا تحذر واشنطن بـ"الرد الحاسم" حال فرض عقوبات جديدةالأربعاء، 14 أبريل 2021 11:39 ص
السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان
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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية، جون سوليفان إلى مكتب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
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