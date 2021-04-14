اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:06 م
خالد صلاح
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روسيا تحذر واشنطن بـ"الرد الحاسم" حال فرض عقوبات جديدة

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:39 ص
روسيا تحذر واشنطن بـ"الرد الحاسم" حال فرض عقوبات جديدة السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان
أ ش أ

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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية، جون سوليفان إلى مكتب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
وقال مصدر بوزارة الخارجية، وفقا لقناة " روسيا اليوم" الإخبارية، إن السفير الأمريكي أُبلغ إذا اعتمدت الولايات المتحدة- بعد كلمات جو بايدن حول نيتها تحسين العلاقات مع روسيا- عقوبات جديدة، فإن موسكو سترد بأكثر الطرق حسما.


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جون سوليفان

روسيا وأمريكا

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