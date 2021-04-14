اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:06 م
خالد صلاح
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روسيا تتلقى دعوة لحضور مؤتمر دولى حول أفغانستان

الأربعاء، 14 أبريل 2021 10:52 ص
روسيا تتلقى دعوة لحضور مؤتمر دولى حول أفغانستان ضمير كابولوف
موسكو (أ ش أ)

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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى أفغانستان ضمير كابولوف، أن بلاده تلقت دعوة لحضور مؤتمر دولى حول أفغانستان فى إسطنبول، مضيفا فى الوقت ذاته أن القرار بشأن مستوى المشاركة لم يُتخذ بعد.
 
وقال كابولوف -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، تعليقا على دعوة روسيا لحضور مؤتمر إسطنبول "لم يتم اتخاذ القرار بعد، بالأمس فقط أرسلوا إلينا مذكرة رسمية من وزارة الخارجية التركية حول الاجتماع، ولم نتخذ قرارا بعد وستتخذ الإدارة قرارًا.
 
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت سابقا، أن الاجتماع حول أفغانستان سيعقد فى الفترة من 24 أبريل الجارى إلى 4 مايو القادم، وأعلن الناطق باسم المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية فى أفغانستان، فريدون خوازون، فى وقت سابق، أنهم يعملون على خطة سلام موحدة لعرضها فى مؤتمر تركيا.

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موسكو

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