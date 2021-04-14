رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا باليابان يحذر من موجة رابعة لاصابات كورونا

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حذر رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا الحكومية في اليابان شيجيرو أومي، اليوم الأربعاء، من دخول البلاد "الموجة الرابعة" من الإصابات، في ضوء انتشار سلالات شديدة العدوى في عدة أجزاء من البلاد.

وأكد أومي وهو خبير في مجال الأمراض المعدية في تصريح أمام البرلمان- نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، ضرورة أن توسع الحكومة قائمة المناطق الخاضعة لإجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفيروس بسبب الحالات المتزايدة "بطريقة سريعة وذكية للغاية".

بدوره، اتخذ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا موقفًا حذرًا بشأن ما إذا كانت البلاد قد دخلت المرحلة الجديدة من العدوى، وقال في جلسة عامة لمجلس المستشارين: "لا أرى موجة كبيرة (من العدوى) على الصعيد الوطني".

وجاء تحذير أومي في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة اليابانية إضافة بعض المقاطعات إلى قائمة المناطق التي تتطلب فرض شبه حالة طوارئ تتضمن ساعات عمل أقصر للمطاعم والحانات، من بين إجراءات أخرى لمكافحة الفيروس.

ويشار إلى أن اليابان فرضت بالفعل شبه حالة الطوارئ في ست مقاطعات بما في ذلك العاصمة طوكيو وأوساكا.

وقال ياسوتوشي نيشيمورا الوزير المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا إن الحكومة المركزية تعمل مع حكومتي مقاطعتي سايتاما وأيتشي لتعزيز تدابير مكافحة فيروس كورونا، مضيفا أن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بالفيروس شديدة العدوى في المنطقتين "مقلقة".

وفي اجتماع منفصل للجنة البرلمانية، أكد أومي ضرورة النظر بشكل كامل في إمكانية فرض حالة الطوارئ في أوساكا، مما يستلزم تطبيق إجراءات أقوى لمكافحة الفيروس مثل إغلاق المطاعم وفرض عقوبات أشد على عدم الامتثال مقارنة مع شبه حالة الطوارئ.

واقترح أومي، وهو طبيب ومدير إقليمي سابق لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ، أن تلعب الحكومة دورًا رائدًا في دعم النظام الطبي المتوتر في مقاطعة غرب اليابان عن طريق استدعاء موظفين من مناطق أخرى.

وقال حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا إنه يدرس مطالبة الحكومة المركزية بإعلان حالة طوارئ جديدة في مقاطعته.