رئيس كوريا الجنوبية يأمر بالتحقيق فى قضية فساد بالمكتب الرئاسى

وكالات الأنباء

أصدر الرئيس الكورى الجنوبى، مون جيه إن، تعليماته إلى المكتب الرئاسى اليوم الأربعاء، للنظر على الفور وبشكل شامل فى مزاعم الفساد التى تورط فيها سكرتيره للثقافة، حسبما نقلت "وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجاءت هذه الخطوة بعد تقرير إخبارى يفيد بأن شركة محلية أنشأها السكرتير، جون هيو غوان، فازت بعشرات العقود بقيمة إجمالية 5.1 مليار وون (4.5 مليون دولار أمريكى)، مع حكومة مدينة سيئول أثناء عمله كمسؤول كبير فى مكتب المدينة فى الفترة من 2014 إلى 2018.

وتم تعيين جون، الأمين العام السابق لمجلس الفنون الكورى، فى منصبه فى المكتب الرئاسى فى مارس.

كما أمر الرئيس مون، بإجراء تحقيق فى قضية منفصلة للادعاء بأن كيم وو نام، رئيس هيئة السباقات الكورية (KRA)، أساء لفظيا إلى أحد موظفى (KRA) لرفضه تعيين أحد مساعديه السابقين فى الجمعية الوطنية، وخدم كيم ثلاث فترات كنائب برلمانى.

وأمر الرئيس مون السكرتير الرئاسى الكبير للشؤون المدنية والعدالة بـ "التأكيد التام" على الحقائق ذات الصلة و اتخاذ "إجراءات حازمة"، وفقا لما ذكره المتحدث باسم المكتب الرئاسى كانغ مين سوك.