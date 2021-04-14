اليوم السابع
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رئيس كوريا الجنوبية لـ"سفير اليابان": لدينا "قلق بالغ" حيال خطة التخلص من مياه فوكوشيما

الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:33 م
رئيس كوريا الجنوبية لـ"سفير اليابان": لدينا "قلق بالغ" حيال خطة التخلص من مياه فوكوشيما رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
وكالات الأنباء

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أعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الأربعاء، فى رسالة إلى اليابان عن "قلقه البالغ" بشأن قرار الأخيرة تصريف كميات هائلة من المياه الملوثة من محطة نووية متوقفة عن العمل فى المحيط الهادئ.

وقال الرئيس الكورى للسفير اليابانى كويتشى أيبوشى، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" عن المتحدث باسم البيت الأزرق كانغ مين ـسوك، إن هناك قلقا بالغا بين الكوريين، بما أن البلدين متجاورين جغرافيا ويتشاركان البحر.

وطلب من المبعوث اليابانى نقل الرسالة إلى طوكيو خلال المحادثات التى ستعقب فعالية استلامه أوراق اعتماده بالبيت الأزرق.

وكانت اليابان قد أعلنت عن خطة إطلاق ما يسمى "المياه المعالجة" من مفاعل فوكوشيما النووى إلى البحر.

وفى اجتماع داخلى عقد صباح اليوم الأربعاء، وجه الرئيس أوامره إلى الحكومة "بالنظر بشكل استباقى" فى إحالة الأمر إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وفقا لكانغ.

 

 


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