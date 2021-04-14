رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث فى اليونان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع كل من الرئيسة اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة كل القضايا العالقة.

وتبادل الجانبان، خلال زيارة المنفي الرسمية اليوم /الأربعاء/ لليونان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن امتنانه لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، مبديًا رغبته في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين، مشيدا بحرص اليونان على تعزيز علاقات البلدين.

وأشار المنفي إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدا أن الفرصة السانحة بوجود حكومة وحدة وطنية لتعزيز العلاقات وترجمتها على أرض الواقع من خلال إقامة الشراكات، وإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين.