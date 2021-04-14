رئيس القطاع الدينى بالأوقاف يكشف كواليس تعليق الصلاة بمسجد الطاروطى

ماجد تمراز

أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن جرى تشكيل لجنة لرفع واقع المساجد عقب صلاة التراويح لوزير الأوقاف، مشيرًا إلى أنه بعد رفع غرفة عمليات الشرقية تقريرها، جرى رصد تجاوزات في الإجراءات الاحترازية بمسجد الطاروطي، حيث تم على الفور تعليق الصلاة بالمسجد، ومنع الشيخ الطاروطي من الصلاة في المسجد أو غيره لأنه لا يلتزم بالإجراءات.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الليلة التي تليها خلت من التجاوزات، إلا بعض الحوادث الصغيرة، وجرى التعامل معها وفقا لوضع ما حدث على أرض الواقع، والآن الأمور عادت إلى نصابها الصحيح، وفقًا لما تم تحديده من إجراءات من قبل الوزارة".



وقال: "تواصل معنا إمام المسجد وشرح لنا ما حدث، ولكن للأسف أنه نشر مقطع فيديو لما حدث في المسجد، وشاهده آلاف الناس، وهو ما كان يجب أن يقابله إجراءات صارمة حتى لا يتكرر".

وحددت وزارة الأوقاف، الضوابط الواجبة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك، والتى تتمثل فى ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى والتباعد الاجتماعى وعدم فتح دورات المياه وعدم فتح الأضرحة، بالإضافة إلى عدم السماح بالاعتكاف أو التهجد بالمساجد والتخفيف فى صلاة القيام بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية.