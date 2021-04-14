اليوم السابع
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رئيس الحكومة العراقية يؤكد حرص حكومته على عودة جميع النازحين إلى مناطقهم

الأربعاء، 14 أبريل 2021 08:20 م
رئيس الحكومة العراقية يؤكد حرص حكومته على عودة جميع النازحين إلى مناطقهم مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراقية
كتب وكالات

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أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى، حرص حكومته على عودة جميع النازحين بمن فيهم الإيزيديين إلى مناطقهم، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وعبر فى بيان صحفى بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية عن تمنياته للإيزيديين وجميع العراقيين بالأمن والأمان والعيش بسلام ومحبة فى ظل خيمة العراق التى تحتضن أبناءها باختلاف أطيافهم ومذاهبهم.

 

وقال الكاظمى إن "الحكومة حريصة على تأمين عودة جميع النازحين وبضمنهم أبناء الطائفة الإيزيدية إلى مناطقهم بعد طرد عصابات داعش الإرهابية وعودة الاستقرار فيها، ودعم الناجيات والناجين الإيزيديين وتحقيق مطالبهم".

 

وأشار إلى أن "الحكومة تواصل جهودها إاعادة المخطوفين من النساء والأطفال، ولن تدخر جهدا لتحقيق ذلك، فالأفراح لن تكتمل بدون لم شمل أهلنا الإيزيديين الذين عانوا الكثير".

 

وشدد على واجب الحكومة الاتحادية تجاه الإيزيديين وسعيها لإنصافهم وإعادة تأهيل مناطقهم وإصلاح ما دمر، من أجل ضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم فى العراق الواحد المزدهر.

 

 


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أخبار العراق

عودة النازحين

بغداد

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