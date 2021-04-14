رئيس أرمينيا يتوجه إلى جورجيا غدًا فى زيارة رسمية

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يتوجه الرئيس الأرميني أرمين ساركيسيان إلى جورجيا في زيارة رسمية غدًا الخميس تلبية لدعوة رئيسة جورجيا سالومي زورا بيشفيلي.

وذكر المكتب الصحفي للرئيس الأرميني حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس"، أن ساركيسيان من المقرر أن يجري محادثات خاصة مع نظيرته الجورجية يليها اجتماع موسع، كما سيلتقي رئيس البرلمان الجورجي أرتشيل تكالفادزه.

وستركز المحادثات على العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص توسيع نطاق التعاون الذي يحقق منفعة متبادلة في مجالات مختلفة، إلى جانب مناقشة الشئون والتطورات الإقليمية.