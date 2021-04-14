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حياة كريمة لـ"اليوم": مشروعات الشرب والصرف الصحى دخلت حيز التنفيذ بـ 51 مركزا

الأربعاء، 14 أبريل 2021 05:54 م
حياة كريمة لـ"اليوم": مشروعات الشرب والصرف الصحى دخلت حيز التنفيذ بـ 51 مركزا حياة كريمة
كتب أحمد عرفة

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قال ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة انتهت من تحديد وتوثيق الوضع الراهن والتخطيط له وتحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها في الـ 51 قرية الأكثر فقرا الذين تم تحديدهم، لافتا إلى أن غالبية المشروعات دخلت حيز التنفيذ.
 
وأضاف مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه في 51 مركز هناك مشروعات يجرى تنفيذها على ارض الواقع  منها مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث دخلت حيز التنفيذ بجانب مشروعات الأبنية التعليمية التي اقتربت بعضها من الانتهاء.
 
ولفت مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية،  إلى أن مشروعات إدخال الغاز الطبيعى بدأت في عدد كبير من المراكز التي سيتم تطويرها من قبل مبادرة حياة كريمة.

حياه كريمه

ولاء جاد الكريم

مبادره حياه كريمه

اكسترا نيوز

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