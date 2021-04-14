حى الدقى يطهر الشوارع بالماء والكلور للوقاية من فيروس كورونا.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أجرى حى الدقى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى حملة تطهير الشوارع بالماء والكلور، وذلك فى شارع نادى الصيد وجارى عمل حملات يومية على باقى الشوارع، ويأتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بهدف المحافظة على الصحة العامة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما نفذ حى الدقى حملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، وشاركت إدارة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات ومشروعات انتظار السيارات والبيئة، وذلك فى شارع قمبيز ومحى الدين ابو العز وشارع السودان وشارع جامعة الدول العربية، وأسفرت الحملة عن ضبط 156 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، كما تم رفع كافة الإشغالات، كما تم إزالة 43 لافتة إعلانية مخالفة وتم إيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحي.

وفى السياق ذاته، كثفت محافظة الجيزة حملات المتابعة والرقابة على الأسواق للتأكد من توافر مختلف السلع وبدون مغالاة فى الأسعار الى جانب انتظام حركة انتظار السيارات وضبط التعديات وإشغالات الباعة والمحال وحالات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأسفرت الجهود عن رفع 70 حالة إشغال متنوعة بحى جنوب الجيزة خلال حملات استهدفت إشغالات الباعة الجائلين والمقاهى والأكشاك والمحلات المخالفة لشروط الترخيص بشوارع المحطة وربيع الجيزى وميدان الجيزة وغلق وتشميع محل أخشاب بجسر الكونيسة المنيب.

وأزال مركز ومدينة البدرشين بناء مخالف بنطاق قرية الشنباب عبارة عن سور على مساحة 50 متر مربع، كما تمكن حى الدقى من ضبط وإزالة 43 لافتة إعلانية مخالفة.