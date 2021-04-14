جو بايدن عن القوات الأمريكية فى أفغانستان: لن أسلم تلك المسئولية لرئيس خامس

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه رابع رئيس أمريكى يترأس ويشهد وجود قوات أمريكية فى أفغانستان، مشيرا إلى أنه لن يسلم تلك المسئولية إلى الرئيس الذى سيخلفه، قائلا :"بدلاً من العودة إلى الحرب مع طالبان، علينا التركيز على تحديات المستقبل".

وقال بايدن فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أنا الآن رابع رئيس أمريكي يترأس وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، لن أنقل هذه المسئولية إلى شخص خامس".



جو بايدن

وتابع :"ذهبنا إلى أفغانستان بسبب هجمات الحادى عشر من سبتمبر المروعة التى حدثت قبل 20 عامًا، لا يمكن لهذا أن يفسر سبب بقائنا هناك في عام 2021، بدلاً من العودة إلى الحرب مع طالبان، علينا التركيز على تحديات المستقبل".



الرئيس الأمريكى جو بايدن

وفى سياق متصل قال الرئيس الأفغانى أشرف غنى، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، ناقش فيها قرار الأخير سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف فى تغريدة على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"-: "إنه الليلة، أجريت مكالمة مع الرئيس بايدن ناقشنا فيها قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بحلول أوائل سبتمبر"، مضيفا "تحترم جمهورية أفغانستان، قرار الولايات المتحدة وسنعمل مع شركائنا فى الولايات المتحدة لضمان انتقال سلس".

وأكد غنى أن "قوات الأمن والدفاع الأفغانية قادرة تمامًا على الدفاع عن شعبها وبلدها، وهو ما كانوا يفعلونه طوال الوقت"، مضيفا "بينما ننتقل إلى المرحلة التالية من شراكتنا، سنواصل العمل مع شركائنا فى الولايات المتحدة والناتو فى جهود السلام الجارية".