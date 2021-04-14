جامعة عين شمس تعلن تطعيم 3500 من أعضائها بـ لقاح كورونا

كتب محمود راغب

نظمت وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة عددا من ندوات التوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس covid-19، تحت إشراف الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و الدكتورة سامية عبده مدير وحدة مكافحة العدوى و نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.



وأوضحت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، أن إجمالى الذين تلقوا اللقاح من جامعة عين شمس بلغ حتى الآن 3500 من الراغبين فى الحصول على اللقاح اختياريا.



وأشارت إلى أن جامعة عين شمس كانت قد بدأت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا منذ التاسع من فبراير الماضى بلقاحى استرازنكا وسينوفارم ما بين جرعة أولى وثانية من خلال إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية،



واوضحت أنه تم البدء بتطعيم الأطباء وأطقم التمريض المتعاملين بصورة مباشرة مع الحالات المصابة بالفيروس بمستشفيات العزل (العبور- الميدانى - المسنين) فى المرحلة الأولى، كما تم تطعيم الأطقم الطبية (بالطوارئ والرعايات المركزة للباطنة والجراحة والأطفال) فى المرحلة الثانية.



وامتدت عمليات التطعيم لتشمل جميع المستشفيات فى المرحلة الثالثة (الباطنة- الأطفال- الجراحة - النساء - القلب - المراكز والوحدات المختلفة) بمستشفى عين شمس التخصصى، ثم انطلقت حملة التطعيمات لتشمل أساتذة كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وكلية الدراسات العليا للطفولة وطلاب الامتياز بالإضافة للعمداء ووكلاء الكليات والأساتذة المتفرغين مع إعطاء الأولوية للأكبر سنا، وذلك بصورة اختيارية لمن يرغب فى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19، لافته إلى أنه جارى استكمال التطعيمات للراغبين في الحصول على اللقاح.



