جامعة حلوان تجهز 17 معملا بكليتى الطب والتمريض تنفيذا لخطة التحول الرقمى

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان، الانتهاء من تجهيز 8 معامل بكلية الطب بطاقة 656 طالب و9 معامل بكلية التمريض بطاقة 400 طالب لتغطية القطاع الصحى بالكامل بالإضافة لعدد آخر من القطاعات داخل وخارج الحرم الجامعي تنفيذًا لخطة التحول الرقمى وإجراء الاختبارات الإلكترونية للطلاب، في نطاق سعي جامعة حلوان للتحول الرقمى وإلى أن تكون جامعة من جامعات الجيل الرابع، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة ورئيس لجنة التحول الرقمى، والدكتورة منى نصر المدير التنفيذى لمعلومات جامعة حلوان- CIO، و الدكتورة سامية جامع مدير الإختبارات الإلكترونية بالجامعة.



أفاد الدكتور الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن الجامعة تخطو خطوات سريعة في مجال التحول الرقمي حيث قامت الجامعة بالسعى لميكنة الخدمات المقدمة لجميع منتسبي الجامعة، إلى جانب عقد الامتحانات الإلكترونية للقطاع الصحى، تفعيل الإيميل الجامعي لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، يأتى هذا التطور تزامنا مع ما فرضته جائحة كورونا من تحديات، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية فى تحويل الدولة المصرية إلى دولة ذكية تواكب متطلبات العصرالرقمية.



وأكد الدكتور مختار بكر أن تجهيز هذه المعامل يأتى فى إطار سعى الجامعة على تنفيذ منظومة الاختبارات الالكترونية، وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية، وتأكيدًا على أن التحول الرقمي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تغيير جذري في طريقة العمل، والاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.



فى السياق ذاته وجهت الدكتورة منى نصر المدير التنفيذى لمعلومات جامعة حلوان- CIO، الشكر إلى الدكتور ماجد نجم على دعمه وتشجيعه الدائم، حيث تم التجهيز على أعلى مستوى من أنظمه المراقبة والإطفاء والتحكم المركزي، وقد تم توريد أولى دفعات الأجهزه من المجلس الاعلى الجامعات.

