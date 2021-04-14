تعرف على مشروع تطوير الرى الحديث فى 7 معلومات

كتبت أسماء نصار

تعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82٪ من حصة مصر من المياه، وتعمل وزارة الرى على سد احتياجاتها باستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.



1- تتنوع أساليب الرى الحديث من رى سطحي " محورى" ورى أسفل التربة وبالتنقيط.

2- استخدام نظم الرى الحديث، والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد .

3- تم توقيع بروتوكول تعاون بين الرى البنوك الوطنية، يتيح للمزراعين التقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم لذلك و توفير التمويل .



4- تطوير الرى يساهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30٪ .

5- يساهم فى توفير المياه بنسبة تصل إلى 40٪ من مياه الري المستهلكة في ري المحاصيل الزراعية.

6- يوفر رش المبيدات الضارة.

7- يساهم في رفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع.