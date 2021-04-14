تطورات جديدة بحريق خط غاز 6 أكتوبر.. وتحديد حجم الخسائر (تفاصيل)

كتب أحمد الجعفرى

تعمل اللجنة الهندسية المشكلة لتحديد أسباب الحريق الذى أندلع بخط الغاز المغذى للحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، على كتابة تقرير واف عن أسباب اشتعال النيران، وتقرير بحجم الخسائر التى حدثت نتيجة الحريق، والانتهاء من أعمال إصلاح وإعادة التشغيل مرة أخرى.

واستمعت جهات التحقيق لمسؤلى شركة الغاز بمدينة 6 أكتوبر حول الواقعة، وذلك عقب قراراها بتشكيل لجنة هندسية لتحديد حجم الخسائر، وإصلاح خط الغاز وإعادته للعمل.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى خط الغاز المغذي للحى السادس بمدينة السادس من أكتوبر، وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوجود تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي تحت إشراف اللواء هاني محمد نائب مدير الحماية المدنية.

انتقل مسؤولو شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد رجال الشرطة الذين فرضوا كردونا أمنيا للحفاظ على سلامة الجميع.