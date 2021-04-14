تحرير 52 قضية تموينية و508 مخالفات مرورية فى حملة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، من تحرير 52 قضية تموينية و508 مخالفات مرورية خلال حملة مكبرة، بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة فى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 52 قضية تموينية، على النحو التالى: 20 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و5 قضايا سلع منتهية الصلاحية، و11 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى، و4 قضايا تصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم، وقضية تجميع بطاقات تموينية، و6 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 508 مخالفة مرورية على النحو التالى: التصالح الفورى فى 89 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 91 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 85 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 105 مخالفة متنوعة، وضبط 5 توك توك بدون ترخيص.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، عن ضبط 2 متهمين، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر والحشيش وسلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 633 حكماً، على النحو التالى : 2 جنايات، و124 حكم حبس جزئى و 25 حكم حبس مستأنف و283 أحكام غرامات و 199 أحكام المخالفات.