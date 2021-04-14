اليوم السابع
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تحرير 11012 محضر عدم ارتداء كمامة و136 قضية تداول شيشة

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:20 ص
تحرير 11012 محضر عدم ارتداء كمامة و136 قضية تداول شيشة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط  (11012) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10950) شخصا ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (62) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (596) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (136) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (860) شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 


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اليوم السابع بلس

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