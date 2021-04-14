تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار أحمد البنا رئيس النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 15يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري وذلك قبل ترويجها، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن الرائد أحمد عرفة رىيس مباحث قسم منوف والنقيب أحمد سامي معاون المباحث، من القبض علي "م. ا" مقيم ميت الموز وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح ناري وطلقات ومبلغ 15الف جنيه وتليفون محمول، بعدعمل التحريات السرية والأكمنة، تم ضبط المتهم بموقف الباجور أثناء ترويجه لمخدر الحشيش، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.