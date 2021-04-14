تجديد حبس المتهم باستغلال الأطفال فى ترويج المخدرات ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس متهم باستغلال الأطفال الأحداث فى ترويج المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، استغل عددا من الأحداث لترويج المواد المخدرة على عملائه من المتعاطين، بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث يقوم بتوزيع المواد المخدرة عليهم من مخدر البودر والاستروكس، ليقوموا بدورهم فى توزيعها على عملائه بمنطقة بولاق والمناطق المجاورة لها.

وأمرت النيابة فى وقت سابق بالتحفظ على مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة المتهم وعرضها على المعمل الكيماوى وطلبت تقرير بشأن فحص تلك المواد وكميتها وطبية الجدول المدرجة فيه، تمهيدًا لإرفاقه بملف التحقيقات وإحالة القضية للمحكمة المختصة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 350 لفافة تحوى مادة البودر والإستروكس المخدرة، تزن حوالى 350 جرام، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة للاتجار فيها، والسلاح للدفاع عن نفسه، والمبالغ المالية من حصيلة الاتجار،