اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهم باستغلال الأطفال فى ترويج المخدرات ببولاق الدكرور

الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:30 م
تجديد حبس المتهم باستغلال الأطفال فى ترويج المخدرات ببولاق الدكرور حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس متهم باستغلال الأطفال الأحداث فى ترويج المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، استغل عددا من الأحداث لترويج المواد المخدرة على عملائه من المتعاطين، بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث يقوم بتوزيع المواد المخدرة عليهم من مخدر البودر والاستروكس، ليقوموا بدورهم فى توزيعها على عملائه بمنطقة بولاق والمناطق المجاورة لها.
 
وأمرت النيابة فى وقت سابق بالتحفظ على مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة المتهم وعرضها على المعمل الكيماوى وطلبت تقرير بشأن فحص تلك المواد وكميتها وطبية الجدول المدرجة فيه، تمهيدًا لإرفاقه بملف التحقيقات وإحالة القضية للمحكمة المختصة.
 
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 350 لفافة تحوى مادة البودر والإستروكس المخدرة، تزن حوالى 350 جرام، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة للاتجار فيها، والسلاح للدفاع عن نفسه، والمبالغ المالية من حصيلة الاتجار،

مخدرات

حشيش

تجارة المخدرات

هيروين

استروكس

الجيزة

سلاح ابيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة