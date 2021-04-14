اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أبريل 2021 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ24 مايو

الأربعاء، 14 أبريل 2021 03:17 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ24 مايو المستشار محمد شيرين فهمى -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت  الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 24 مايو.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

 

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

 


احداث مجلس الوزراء

محاكمة 3 متهمين باحداث مجلس الوزراء

محمد شيرين فهمى

اخبار الحوادث

اكاديمية الشرطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"منتفعون وتحالفوا مع الشيطان".. ما الذى حدث للمتهمين بأحداث مجلس الوزراء؟

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:00 ص

الجنايات تسدل الستار على محاكمة 12 متهما بأحداث مجلس الوزراء.. الحبس من سنة للمشدد 7 سنوات.. إلزام المتهمين بدفع 17 مليون جنيه قيمة ما خربوه.. شيرين فهمى للمتهمين: "لا تقولوا أنكم نشطاء أنتم منتفعون قابضون"

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 04:44 م

المحكمة للمتهمين بأحداث مجلس الوزراء: أياد سوداء تحالفت مع الشيطان لإسقاط الدولة.. فيديو

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 04:02 م

المحكمة لمتهمى أحداث مجلس الوزراء: لا تقولوا أنكم حقوقيون.. أنتم منتفعون قابضون (فيديو)

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:42 م

المحكمة تلزم المتهمين بأحداث مجلس الوزراء بدفع 17 مليون جنيه قيمة التخريب

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:34 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة