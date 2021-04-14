اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أبريل 2021 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بيان لوزارة الرى يوضح تفاصيل سقوط كوبرى بكفر الشيخ أثناء تجديده ووفاة عامل

الأربعاء، 14 أبريل 2021 09:15 م
بيان لوزارة الرى يوضح تفاصيل سقوط كوبرى بكفر الشيخ أثناء تجديده ووفاة عامل سقوط الكوبرى أثناء إحلاله وتجديده
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، تفاصيل وفاة عامل أثناء إحلال وتجديد كوبرى بمحافظة كفر الشيخ، حيث قالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم: "أثناء تنفيذ عمليه إحلال وتجديد كوبرى الهوكس الواقع على مصرف نمره 11 بمحافظة كفر الشيخ بمعرفة احد المقاولين".
 
وتابعت وزارة الموارد المائية والرى: "وأثناء قيام المقاول بإزالة الكوبرى القديم وقيام الحفار بتكسير الباكيه الوسطى من الكوبرى، سقطت كتلة خرسانية من البلاطة الوسطى وسقط معها أحد العمال مما تسبب في وفاته، وقد قامت الأجهزة المعنية بانتشال الجثمان.
 
واختتمت وزارة الرى: "وتتواجد الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى بالموقع حالياً للتعامل مع الموقف".
 
 
 

انهيار كوبرى

مصرف نمره 11

كفر الشيخ

الرى

اخبار الرى

وفاة عامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة