بيان لوزارة الرى يوضح تفاصيل سقوط كوبرى بكفر الشيخ أثناء تجديده ووفاة عامل

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، تفاصيل وفاة عامل أثناء إحلال وتجديد كوبرى بمحافظة كفر الشيخ، حيث قالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم: "أثناء تنفيذ عمليه إحلال وتجديد كوبرى الهوكس الواقع على مصرف نمره 11 بمحافظة كفر الشيخ بمعرفة احد المقاولين".

وتابعت وزارة الموارد المائية والرى: "وأثناء قيام المقاول بإزالة الكوبرى القديم وقيام الحفار بتكسير الباكيه الوسطى من الكوبرى، سقطت كتلة خرسانية من البلاطة الوسطى وسقط معها أحد العمال مما تسبب في وفاته، وقد قامت الأجهزة المعنية بانتشال الجثمان.

واختتمت وزارة الرى: "وتتواجد الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى بالموقع حالياً للتعامل مع الموقف".