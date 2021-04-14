اليوم السابع
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بوتين: روسيا تبنى أقوى أسطول كاسحات جليد فى العالم

الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:59 م
بوتين: روسيا تبنى أقوى أسطول كاسحات جليد فى العالم بوتين
وكالات الأنباء

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صرح الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بأن روسيا تبنى أقوى أسطول كاسحات جليد فى العالم، وأكد الرئيس فى اجتماع لمجلس لجنة الجمعية الجغرافية الروسية حسبما نقلت "سبوتنيك"، "بما فى ذلك عمالقة مثل ليدر، والتى لم يقم أحد ببناء مثلها من قبل".

وأشار بوتين إلى أنه نتيجة لذلك، يمكن أن تصبح الحركة على طول طريق بحر الشمال فى السنوات المقبلة على مدار العام.

وتعتبر كاسحة الجليد "ليدر" هى المستقبل القريب للأسطول المدنى الروسى، بفضل المحركات النووية التى تبلغ طاقتها 160 ألف حصان، وتندفع بسرعة 22 عقدة فى المياه العادية.

وتعد الميزة الرئيسية المتوقعة للسفينة هى القدرة على كسر الجليد بسماكة تزيد على أربعة أمتار، ما سيجعل من الممكن تمرير السفن لأى غرض على طول طريق بحر الشمال على مدار السنة.

 


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كاسحه الجليد ليدر

اخبار روسيا

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