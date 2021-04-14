بوتين بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا: كل شيء على ما يرام

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه في حالة صحية جيدة ولم يظهر لديه أي أعراض عقب تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد.



وقال بوتين -في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- "إنه خضع للتطعيم بالجرعة الثانية من اللقاح قبل 10 دقائق فقط من مشاركته في اجتماع لمجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية اليوم الأربعاء، مضيفا: "كما ترون، كل شيء على ما يرام، دون أي أعراض جانبية ، لا أشعر إطلاقا بأنني تلقيت أي لقاح".



ولفت الرئيس الروسي إلى أن الأطباء أكدوا له ظهور "استجابة مناعية جيدة" بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح".



وكان الرئيس بوتين تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في 23 مارس الماضي ، دون الكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي تم تطعيمه به.