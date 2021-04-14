بلينكين من مقر الناتو: سنخرج بقواتنا من أفغانستان"معا" كما دخلناها أول مرة

بروكسل أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى (ناتو) "كانا فى أفغانستان معا، وحاربنا الإرهاب هناك معا، وسنخرج من هناك معا.. لقد حان الوقت لإعادة قواتنا من هناك فى غضون أسابيع أو أشهر .

وفى السياق ذاته، توقعت وزیرة الدفاع الألمانیة انجریت كرامب كارنباور، أن یتخذ حلف شمال الأطلسى (ناتو) الیوم الأربعاء، قرارا بسحب قواته من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وذكرت كارنباور فى تصریح صحفى "قلنا دائما سنذھب سویا إلى أفغانستان وسنخرج منھا سویا" فى إشارة منھا إلى سحب قوات الحلف

من أفغانستان بالتزامن مع سحب القوات الأمریكیة منھا، وقالت إن "الحكومة الألمانیة تؤید الانسحاب المنظم من أفغانستان لذا أتوقع أن یتم الیوم اتخاذ قرار بھذا الشأن".

وأوضحت فى السیاق ذاته أن سحب القوات الألمانیة من أفغانستان مرتبط بسحب نظیرتھا الأمریكیة موضحة أن "سحب ھذه القوات من ھناك سیعنى تنسیق خططنا مع القوات الأمریكیة".

وكان وزیر الخارجیة الأمریكیة أنتونى بلینكن قال فى تصریحات صحفیة عقب اجتماعھ مع الأمین العام للحلف الأطلسى ینس شتولتنبرغ بمقر (ناتو) فى بروكسل فى وقت سابق الیوم إن الولایات المتحدة ستعمل عن كثب مع الحلف خلال الفترة القادمة بشأن "سحب منسق" للقوات الأمریكیة من أفغانستان.

ویعقد وزراء الخارجیة والدفاع فى الدول الأعضاء بالحلف الأطلسى اجتماعا الیوم لدراسة ملف "الوجود المستقبلي" للحلف في أفغانستان.